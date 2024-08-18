На Київщині цьогоріч не має бути жодної школи, яка працює дистанційно – в ОВА поставили завдання

Начальник КОВА проінспектував будівництво 3-ох укриттів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Джерело фото: Київська ОВА

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко поставив завдання, щоб цьогоріч в області не було жодної школи, яка працює дистанційно. Він зазначив, що діти мають навчатися офлайн чи у змішаному режимі і при цьому мають бути забезпечені всі безпекові заходи.

Відтак, він перевірив як триває будівництво укриттів у трьох закладах освіти.

«На будівництво виділили кошти обласного бюджету. Перевірив хід робіт на кожному об'єкті. Бо поставив завдання, щоб цьогоріч на Київщині не було жодної школи, яка працює дистанційно. Діти мають навчатися офлайн чи у змішаному режимі. І при цьому мають бути забезпечені всі безпекові заходи», - наголосив він.

За словами Кравченка, готовність об'єктів різна.

«З деякими підрядниками мав жорстку розмову. Перед всіма поставив завдання – здати все у визначений термін», - написав за результатами перевірки начальник КОВА.

За планом одне з укриттів мають здати до початку нового навчального року. В інших навчальних закладах – протягом жовтня-листопада.

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