В південних і центральних областях України очікується сильна спека

Синоптики прогнозують 35-37 градусів.

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На початку тижня, 19 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Лише вдень у західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер переважно південно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°.

Вдень 29-34°, у південних та центральних областях сильна спека 35-37°; в Карпатах 23-28°.

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