В южных и центральных областях Украины ожидается сильная жара

Синоптики прогнозируют 35-37 градусов.

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В начале недели, 19 августа, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь днем ​​в западных областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°.

Днем 29-34°, в южных и центральных областях сильная жара 35-37°; в Карпатах 23-28°.

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