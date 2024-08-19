До початку навчального року захищеними просторами обладнають близько тисячі шкіл

Глава МВС розповів, що наразі влада максимально працює, аби повернути дітей до оффлайн навчання.

Джерело фото: Київська ОВА

До початку навчального року заплановано обладнати захищеними просторами близько тисячі шкіл. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в етері національного телемарафону, пишуть в Департаменті комунікації МВС України.

Так, глава МВС розповів, що наразі влада максимально працює, аби повернути дітей до оффлайн навчання, адже від цього залежить якість освіти. Утім все залежатиме від безпекової ситуації.

Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів, в будівлях і спорудах закладів освіти мають бути облаштовані захищені простори, де учні та викладачі зможуть перебувати під час повітряної тривоги.

«За завданням Президента нашої держави, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти та Міністерство внутрішніх справ розробили такий порядок, який дозволяє нам дуже швидко обладнати відповідні укриття і облаштувати захисні простори по нашим навчальним закладам. Тому ми сподіваємось, що більшість шкіл, більшість закладів середньої освіти розпочнуть свою роботу», – заявив Ігор Клименко.

Він зазначив, що до 1 вересня планується додатково обладнати такими захищеними просторами ще близько тисячі шкіл по всій Україні. Водночас Глава МВС наголосив, що йдеться виключно про відносно безпечні регіони нашої держави.

Раніше «Судово-юридчина газета» писала, що начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко поставив завдання, щоб цьогоріч в області не було жодної школи, яка працює дистанційно. Він зазначив, що діти мають навчатися офлайн чи у змішаному режимі і при цьому мають бути забезпечені всі безпекові заходи.

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