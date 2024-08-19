На Донеччині з 20 серпня розпочнеться примусова евакуація дітей: перелік населених пунктів

Із 20 серпня почнеться примусова евакуацію сімей з дітьми з Покровської громади.

З 20 серпня у місті Покровськ Донецької області почнеться обов’язкова евакуація дітей. Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

«По Покровську ухвалене рішення - і з завтрашнього дня у Покровську діє обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей, родин з дітьми. Тому що ворог наближається, буде теж там ухвалене рішення про збільшення комендантської години», - сказав він.

Філашкін зазначив, що у Покровську наразі мешкає понад 53 тисячі людей, зокрема майже 4 тисячі дітей.

Рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб дітей з їх батьками або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС.

Рішення стосується міст Покровськ і Родинське та сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда і Чунишине.

«Безпека дітей - це відповідальність дорослих. Коли наші міста опиняються в зоні досяжності фактично будь-якої ворожої зброї, рішення про евакуацію - необхідне і неминуче. Евакуація рятує життя», - наголосив керівник ОВА.

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