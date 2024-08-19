В Донецкой области с 20 августа начнется принудительная эвакуация детей: перечень населенных пунктов

С 20 августа начнется принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.

С 20 августа в Покровске Донецкой области начнется обязательная эвакуация детей. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

«По Покровску принято решение - и с завтрашнего дня в Покровске действует обязательная эвакуация принудительным способом детей, семей с детьми. Потому что враг приближается, будет тоже там принято решение об увеличении комендантского часа», – сказал он.

Филашкин отметил, что в Покровске сейчас проживает более 53 тысяч человек, в том числе почти 4 тысяч детей.

Решение об обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, их заменяющими, или другими законными представителями приняли на внеочередном заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Решение касается городов Покровск и Родинское и сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишине.

«Безопасность детей – это ответственность взрослых. Когда наши города оказываются в зоне досягаемости фактически любого вражеского оружия, решение об эвакуации – необходимое и неизбежное. Эвакуация спасает жизнь», - подчеркнул руководитель ОВА.

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