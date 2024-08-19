Президент призначив нового Посла у Ботсвані.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Сивака Послом у Ботсвані.

Відповідний указ №508/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

Указом Президент призначив Сивака Олексія Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ботсвана.

Водночас, іншим указом №507/2024 Зеленський звільнив Любов Абравітову з цієї посади.

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