Гетманцев про ресторанний бізнес: Одна з найгірших ситуацій з тіньовою економікою

Ресторанний бізнес залишається одним з найгірших у контексті тіньової економіки, заявив голова парламентського комітету.

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В Україні ресторанний бізнес залишається одним з найгірших у контексті тіньової економіки. Ресторатори продовжують друкувати кілька чеків на день або взагалі не використовують РРО, працюючи «в чорну». Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Вочевидь однією з найгірших ситуацій з тінню є в ресторанному бізнесі.

Ресторатори продовжують друкувати декілька чеків на день або не проводити розрахунки через РРО взагалі, працюючи в чорну.

Попри це з початку року виторги збільшилися на 42,6%. Збільшились і податкові платежі. Хоча лише в липні нараховано 7,8 млн грн штрафних санкцій під час проведення 674 перевірок», - повідомив Гетьманцев.

Водночас він наголосив, що є і багато рестораторів-порядних людей.

«Друзі, ухилення від оподаткування у війну є неприйнятним. Треба вже вчора відмовлятись від цих ганебних практик», - підкреслив депутат.

У свою чергу споживачів Гетманцев просить вимагати чек РРО за сплачені гроші, адже таким чином йде фінансова допомога на армію.

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