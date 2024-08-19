У Харкові підприємців звільнили від низки податків до кінця року

Підприємців звільнили від податків на нерухомість, на землю та сплати єдиного податку для ФОП 4 групи.

На сесії міської ради підприємців Харкова звільнили від низки податків. Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов 19 серпня.

Рішенням, яке прийняли на засіданні, було продовжено звільнення усіх підприємців Харкова від сплати податку на нерухомість, на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 2024 року.

«Харків, ймовірно, єдине місто в Україні, а можливо, і у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже ми розуміємо, наскільки важливими є ці пільги в умовах війни та що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше обігових коштів у розвиток своєї справи», — зазначив Ігор Терехов.

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