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Совет обороны Киева рассмотрел организацию объединенных центров мобилизации

10:50, 28 августа 2024
Решено уточнить состав объединенных центров мобилизации, где будут работать кадры представителей РГА, ТЦК и райуправлений полиции.
Совет обороны Киева рассмотрел организацию объединенных центров мобилизации
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Совет обороны Киева провел заседание, на котором обсудил вопросы организации и гарантирования непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, во время рассмотрения был уточнен состав администраций центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей РГА в Киеве, районных ТЦК и СП, районных управлений ГУ Национальной полиции в Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий.

Также определен режим работы администрации объединенных центров мобилизации для лучшего обеспечения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в определенные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации.

Кроме того, Совет обороны обратил внимание на работу ВЛК для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации.

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Кроме того, Кабмин опубликовал изменения в порядок предоставления отсрочки смотрителям и попечителям.

Также мы писали, что мужчины от 17 до 25 будут брать на военный учет без прохождения ВЛК.

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