Как отправить через электронный кабинет заявление о возврате ошибочно уплаченных налогов - объяснение

Каким образом налогоплательщик может послать через электронный кабинет заявление о возврате по ошибке или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени.

Главное управление ГНС в Тернопольской области разъяснило, каким образом налогоплательщик может послать через электронный кабинет заявление о возврате ошибочно или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени.

Представление документов средствами электронной связи в электронной форме осуществляется плательщиками в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины и дополнениями и Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 №557 с изменениями и дополнениями.

Порядок функционирования информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет» определяется приказом Министерства финансов Украины от 14.07.2017 №637 «Об утверждении Порядка функционирования Электронного кабинета» с изменениями и дополнениями.

Вход в электронный кабинет осуществляется по ссылке, а также через вебпортал ДПС.

Вход в частную часть электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг через Интегрированную систему электронной идентификации – id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дія.Підпис или «облачной» квалифицированной электронной подписи.

Режим «Введение отчетности» частной части электронного кабинета обеспечивает возможность создания плательщиками налоговой, финансовой, статистической отчетности, отчетности из единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, в частности заявления о возврате ошибочно и/или избытка уплаченных сумм денежных обязательств и пени, и представление ее в контролирующие органы.

При создании Заявления в режиме «Ввод отчетности» плательщик самостоятельно устанавливает фильтр по параметрам: «год», «период», «тип формы», в частности «J(F)13 Запросы». Из перечня электронных форм выбирает необходимую форму Заявления (J/F 1302002), затем соответствующий территориальный орган ГНС: «регион», «район» (по умолчанию установлен орган ГНС по месту основной регистрации).

В предложенной форме необходимо заполнить соответствующие поля электронного документа, подписать и отправить Заявление, при этом регистрационные данные налогоплательщика заполняются автоматически.

К Заявлению плательщик может представить копию одного платежного документа. Для этого во вкладке «Дополнения» необходимо выбрать опцию «Добавить» документ произвольного формата (F/J 1360102) и заполнить обязательные поля формы.

Поскольку в поле «Дата уплаты в бюджет» Заявления указывается информация об одном платежном документе, согласно которому была ошибочно или чрезмерно уплачена сумма денежных обязательств или пени, то с целью возврата таких сумм по нескольким платежным документам, плательщик подает отдельные Заявления по каждому платежному. документом.

В соответствии с абзацем первым п. 1 разд. ІІІ Порядка информационного взаимодействия Государственной налоговой службы Украины, ее территориальных органов, Государственной казначейской службы Украины, ее территориальных органов, местных финансовых органов в процессе возврата (перечисления) налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 11.02.2019 №60 с изменениями и дополнениями, в частности, Заявление подается плательщиком в территориальный орган ГНС по месту администрирования (учета) по ошибке и/или излишне уплаченной сумме.

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