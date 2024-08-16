Мужчин от 17 до 25 будут брать на военный учет без прохождения ВЛК - Кабмин

Парней до 25 лет будут брать на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе тех, кто находится за границей.

Кабмин на заседании 16 августа ввел экспериментальные изменения по военному учету. Так, правительством было принято постановление «О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах».

В частности, что касается военного учета для призывников, то постановление устанавливает, что мужчины в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК). Это касается как проживающих в Украине, так и тех, кто находится за границей.

Также предусмотрено, что мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, проживающие в Украине и обращающиеся за оформлением паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВЛК.

Это касается и тех, кто находится за границей и обращается за оформлением или получением паспорта в украинских представительствах за границей.

Еще одной новеллой является то, что будет сформирован перечень граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых должны быть внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и подлежащих постановке на военный учет.

Также было налажено взаимодействие реестров по поводу проверки документов за рубежом. Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или загранпаспорта.Они будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита".

Напомним, ранее «Судебно-юридической газете» в Государственной миграционной службе сообщили, что такое взаимодействие не работает, то есть проверять данные паспортные сервисы путем взаимодействия реестров не могли.

Как отметили в Правительстве, нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала, что с помощью Резерв+ можно будет проверить силу повестки от ТЦК, которая сформирована через Реестр «Оберег».

Автор: Наталья Мамченко

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