В ГМС ответили, работает ли автоматическая проверка военно-учетных данных мужчин, желающих получить паспортные документы за границей

В Миграционной службе объяснили, могут ли паспортные сервисы за границей проверить действительность военно-учетного документа в автоматическом порядке путем взаимодействия между реестрами.

Информационное взаимодействие реестров, относящихся к сфере ГМС, с другими информационно-коммуникационными системами, в частности, реестром военнообязанных в настоящее время технически не реализовано. Это косвенно следует из ответа Государственной миграционной службы по запросу «Судебно-юридической газеты» относительно того, работает ли автоматическое подтверждение военно-учетных данных для лиц, желающих получить паспортные документы за рубежом.

Таким образом, судя по ответу ГМС, паспортные сервисы за рубежом не могут проверить военно-учетные данные гражданина в Реестре «Оберег» путем взаимодействия между реестрами.

Этот ответ редакция получила 13 августа. Пока неизвестно, успели ли уже наладить соответствующее взаимодействие, но данный вопрос интересен ввиду недавно введенного запрета на выдачу водительского удостоверения лицам, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» отсутствует информация об исключении с военного учета или об уточнении (обновлении) персональных данных.

Ведь в соответствии с законодательством и постановлением Кабмина прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получение его после потери или угона, а также относительно государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, осуществляют именно размещенные за пределами Украины обособлены подразделения (филиалы, представительства) государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы (т.е. ГП «Документ»).

Если соответствующее взаимодействие между реестрами не работает, соответственно, возникает вопрос, каким образом обособленные подразделения ГП «Документ» за рубежом должны проверять наличие или отсутствие соответствующих данных в Реестре военнообязанных, кроме как путем, когда мужчина лично демонстрирует на экране смартфона свой военно-учетный документ в Резерв+.

Следовательно, в Государственной миграционной службе Украины предоставили по запросу «Судебно-юридической газеты» следующее разъяснение законодательства об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как указали в ГМС, на период действия военного положения, принятие у граждан Украины, находящихся за пределами Украины, документов для оформления (в том числе вместо утраченных или похищенных), обмена паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также выдачи им оформленных документов размещенным за пределами Украины обособленным подразделением (филиалом, представительством) государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления ГМС и являющемся администратором Единого государственного демографического реестра, предусмотрено Порядком реализации экспериментального проекта по предоставлению административных услуг гражданам Украины в сфере миграции за пределами Украины, утвержденного постановлением КМУ от 4.06.2024 №648.

Согласно Порядку №648 оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляется в соответствии с Порядком оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу, утвержденным постановлением КМУ от 7.05.2014 №152.

Перечень документов, которые представляет заявитель для оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) паспорта гражданина Украины для выезда за границу, определен в Порядке №152.

В то же время в соответствии с требованиями Закона от 11 мая 2024 г. № 3633-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», который вступил в силу 18 мая 2024 г. в условиях действия военного состояния оформления паспорта и паспорта для выезда за границу размещенным за пределами Украины обособленным подразделением (филиалом, представительством) государственного предприятия, относящегося к сфере управления Государственной миграционной службы Украины, гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Следовательно, оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляется в соответствии с Порядком №152, с учетом требований Порядка №648.

В соответствии с пунктом 4 Порядка 648 оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при наличии у указанных лиц военно-учетных документов. Ограничений или исключений в отношении лиц с инвалидностью в возрасте от 18 до 60 лет при оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу не предусмотрено. Проверка действительности военно-учетных документов производится в соответствии с законодательством.

«В соответствии с Порядком оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и формы такого документа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. №559, предусмотрено электронное информационное взаимодействие с другими информационно-коммуникационными системами.

В настоящее время технически не реализована» - отметили в ГМС.

Отметим, что в соответствии с Порядком 559 электронное информационное взаимодействие, предусмотренное пунктом 6 этого Порядка, с другими информационно-коммуникационными системами осуществляется посредством системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

В случае отсутствия технической возможности передачи данных с использованием «Трембиты», электронное информационное взаимодействие субъектов электронного взаимодействия может осуществляться с использованием других информационно-коммуникационных систем с применением в них соответствующих КСЗИ с подтвержденным соответствием по результатам государственной экспертизы в порядке, установленном законодательством.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала ответ Минсоцполитики о том, что пока не налажено взаимодействие между реестрами Минсоцполитики и Реестром «Оберег». Таким образом, ТЦК не видит автоматически в реестре данные о лицах с инвалидностью.

Автор: Наталя Мамченко

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