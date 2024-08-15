Есть ли угроза со стороны Беларуси: в ГПСУ объяснили ситуацию на границе

Украина укрепляет свои оборонные позиции по всей протяженности границы с Беларусью – от Волыни до Черниговщины.

Сейчас на границе со стороны Беларуси нестандартные ситуации зафиксированы, не происходит ни помещения техники, ни личного состава. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«За последнее время ситуация на границе с Беларусью вообще не изменилась. Она полностью контролируемая, и каких-то нестандартных ситуаций на границе мы не наблюдали», - отметил Демченко.

В то же время представитель ГПСУ отметил, что пока Беларусь находится под влиянием рф, она осуществляет информационные «вбросы», в которых переводит ответственность на Украину.

«То они усиливают границу с нашей страной, они отводят свои войска. Недавно было очередное заявление, что они видят какие-то непонятные действия вроде бы Украины в отношении Беларуси, поэтому они перебрасывают дополнительные подразделения на направление границы с Украиной. Даже, несмотря на то, что они делали определенные видеоматериалы, грузили технику на платформах, рядом с нашей границей мы этого не наблюдаем. Не происходит ни перемещения техники, ни личного состава. Для создания такой картинки они могут двигаться вглубь своей территории, привлекая к этому незначительное количество своих подразделений», - уточнил представитель Госпогранслужбы.

Андрей Демченко подчеркнул, что это направление, как и граница с рф, для Украины важно в оборонном плане, поскольку «Беларусь продолжает играть на руку кремля - ​​будь то информационными выбросами или другими моментами».

Он добавил, что Украина укрепляет свои оборонные позиции по всей протяженности границы с Беларусью – от Волыни до Черниговщины.

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