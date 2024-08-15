Чи є загроза зі сторони Білорусі: у ДПСУ пояснили ситуацію на кордоні

Україна укріплює свої оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівщини.

Наразі на кордоні з боку Білорусі нестандартних ситуацій е зафіксовано, не відбувається ні приміщення техніки, ні особового складу. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«За останній час ситуація на кордоні з Білоруссю взагалі не змінилася. Вона повністю контрольована, і якихось нестандартних ситуацій на кордоні ми не спостерігали», - зазначив Демченко.

Водночас речник ДПСУ зауважив, що поки Білорусь знаходиться під впливом рф, вона здійснює інформаційні «вкиди», у яких перекладає відповідальність на Україну.

«То вони посилюють кордон з нашою країною, то вони відводять свої війська. Нещодавно була чергова заява, що вони вбачають якісь незрозумілі дії начебто України стосовно Білорусі, тому вони перекидають додаткові підрозділи на напрямок кордону з Україною. Навіть попри те, що вони робили певні відеоматеріали, вантажили техніку на платформах, поряд із нашим кордоном ми цього не спостерігаємо. Не відбувається ні переміщення техніки, ні особового складу. Для створення такої картинки вони можуть рухатися вглиб своєї території, залучивши до цього незначну кількість своїх підрозділів», - уточнив представник Держприкордонслужби.

Андрій Демченко підкреслив, що цей напрямок, як і кордон із рф, є для України важливим в оборонному плані, оскільки «Білорусь продовжує грати на руку кремля - чи то інформаційними викидами, чи то іншими моментами».

Він додав, що Україна укріплює свої оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівщини.

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