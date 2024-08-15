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В школах з наступного місяця працюватимуть офіцери служби освітньої безпеки, — МВС

12:29, 15 серпня 2024
Правоохоронна функція офіцерів СОБ включає в себе забезпечення правопорядку, патрулювання території та попередження правопорушень.
В школах з наступного місяця працюватимуть офіцери служби освітньої безпеки, — МВС
Джерело фото: mvs.gov.ua
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З вересня у навчальних закладах почнуть працювати офіцери служби освітньої безпеки (СОБ), які виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функцію. Про це повідомила заступниця Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Вона наголосила на тому, що забезпечення безпеки учасників освітнього процесу в умовах повномасштабного вторгнення залишається одним із пріоритетних завдань для МВС.

«Для цього, відомство спільно із Національною поліцією України, Державною службою із надзвичайних ситуації та Міністерством освіти і науки України вибудовує модель безпеки закладів загальної середньої освіти, зокрема і удосконалюють нормативно-правову базу у сфері посилення безпеки у навчальних закладах», - повідомила заступниця Міністра внутрішніх справ України.

До основних компонентів цієї моделі входять укриття цивільного захисту та пожежна безпека, забезпечення пропускного режиму, проведення навчань і підвищення кваліфікації, а також координація та взаємодія уповноважених суб’єктів відповідальних за створення безпечного освітнього середовища.

«Правоохоронна функція офіцерів СОБ включає в себе забезпечення правопорядку, патрулювання території та попередження правопорушень. Також офіцери безпеки будуть здійснювати координацію пропускного режиму, щоб жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей», - наголосила т.в.о. начальника Управління організації служби освітньої безпеки НПУ Надія Ситник.

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