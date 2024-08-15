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Суд на Волині оштрафував трьох військовослужбовців за зняття ухилянтів з розшуку за 3000 доларів

12:11, 15 серпня 2024
Обвинувачені отримували від співробітників поліції інформацію про чоловіків, які ухилилися від мобілізації, після чого домовлялися з ними про зустріч і за хабар пропонували зняти їх з розшуку.
Суд на Волині оштрафував трьох військовослужбовців за зняття ухилянтів з розшуку за 3000 доларів
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На Волині суд покарав трьох військовослужбовців, які за грошову винагороду знімали з ухилянтів статус «перебуває в розшуку». Вирок у справі № 161/12562/24 виніс Луцький міськрайонний суд.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачені отримували від співробітників поліції інформацію про чоловіків, які ухилилися від мобілізації, після чого домовлялися з ними про зустріч і за хабар пропонували зняти їх з розшуку.

Згідно з даними слідства, організатором схеми був старший стрілець ЗСУ, уродженець смт Рокині. Чоловік долучив до справи знайому, яка також служить у лавах ЗСУ, а ще – командира взводу 150 ОМБр.

24 квітня 2024 року обвинувачені зв’язалися з чоловіком, який після отримання повістки не прийшов у ТЦК, а тому перебував у розшуку. Вони запропонували за 3000 доларів врегулювати питання, на що той погодився. Після отримання всієї суми, один із обвинувачених зв’язався з поліцейськими та вказав, що склав на військовозобов’язаного адміністративний протокол за порушення правил військового обліку, а тому його вже можна зняти з розшуку. У листопаді 2023 року військовослужбовці повторили злочин за аналогічною схемою, після чого їх затримали правоохоронці.

Усі підозрювані уклали з прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суд визнав військовослужбовців винними за ч.2 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Старшому стрільцю ЗСУ призначили 127 500 грн штрафу, обвинуваченій – 79 900 грн, а командиру взводу – 51 тис. грн.

На вирок суду може бути подана апеляція.

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