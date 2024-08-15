Вчені розробили пластир, який загоює рани електричним струмом

Його особливістю є те, що він активується простим додаванням води, не потребує електроніки чи батарей і може використовуватися в домашніх умовах.

Фото: Rajaram Kaveti / NC State News

Дослідники із США та Південної Кореї розробили новий тип пов'язки, яка прискорює загоєння хронічних ран за допомогою електричного струму. Про це йдеться в дослідженні в науковому журналі Science Advances.

Особливістю цієї пов'язки є те, що вона активується простим додаванням води, не потребує електроніки чи батарей і може використовуватися в домашніх умовах.

Вказується, що завдяки легкому електричному струму, що проходить через пошкоджену тканину, процес загоєння прискорюється, оскільки струм стимулює клітини шкіри до швидшої міграції у зону рани, а також зменшує ризик інфекції, знищуючи бактерії.

Пов'язка, названа WPED (Water-Powered Electronics-free Dressing), складається зі звичайної клейкої пов'язки з двома електродами на зворотному боці та тонкою гнучкою батареєю на верхньому. Батарея активується, коли її елементи змочуються водою, що запускає електричне поле, яке передається на пошкоджену тканину через електроди.

У лабораторних дослідженнях було виявлено, що ця нова пов'язка пришвидшує загоєння діабетичних виразок на 30%, порівнюючи зі звичайними пов'язками. Ціна одного такого засобу становить приблизно $1, що сприятиме широкому розповсюдженню.

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