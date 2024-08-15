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Ученые разработали пластырь, заживляющий раны электрическим током

11:53, 15 августа 2024
Его особенностью является то, что он активируется простым добавлением воды, не нуждается в электронике или батареях и может использоваться в домашних условиях.
Ученые разработали пластырь, заживляющий раны электрическим током
Фото: Rajaram Kaveti / NC State News
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Исследователи из США и Южной Кореи разработали новый тип повязки, ускоряющей заживление хронических ран с помощью электрического тока. Об этом говорится в исследовании в научном журнале Science Advances.

Особенностью этой повязки является то, что она активируется простым добавлением воды, не требует электроники или батарей и может использоваться в домашних условиях.

Указывается, что благодаря легкому электрическому току, проходящему через поврежденную ткань, процесс заживления ускоряется, поскольку ток стимулирует клетки кожи к более быстрой миграции в зону раны, а также уменьшает риск инфекции, уничтожая бактерии.

Повязка, названная WPED (Water-Powered Electronics-free Dressing), состоит из обычной клейкой повязки с двумя электродами на оборотной стороне и тонкой гибкой батареей на верхней. Батарея активируется, когда ее элементы смачиваются водой, запускающей электрическое поле, передаваемое на поврежденную ткань через электроды.

В лабораторных исследованиях было обнаружено, что эта новая повязка ускоряет заживление диабетических язв на 30% по сравнению с обычными повязками. Цена одного такого средства составляет примерно $1, что будет способствовать широкому распространению.

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