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ВС высказался по поводу права лиц, которым назначена пенсия по возрасту, на льготы по уплате за себя единого взноса

11:35, 15 августа 2024
Суд высказался, кто из пенсионеров имеет право на льготы по уплате за себя единого взноса.
ВС высказался по поводу права лиц, которым назначена пенсия по возрасту, на льготы по уплате за себя единого взноса
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В Пятом апелляционном административном суде обнародовали позицию Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда относительно права лиц, которым назначена пенсия по возрасту, на льготы по уплате за себя единого взноса.

Так, КАС ВС у постанові №260/1469/21 від 08.08.2024 року зазначив, що відповідно до ст. 4 Закону №2464-VI (у редакції ЗУ від 13.05.2020 № 592-ІХ «Про внесення змін до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників»), особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 ч. 1 цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

За приписами абз. 1 та 2 пункту 16 Прикінцевих положень ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Положення ЗУ «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 №1788-XII застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років для осіб, які на день набрання чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» мають вислугу років та стаж, необхідні для призначення такої пенсії.

КАС ВС звернув увагу, що ст. 2 Закону №1788-XII визначено виключний перелік трудових пенсій, які призначаються за цим Законом (за віком; по інвалідності; у разі втрати годувальника; за вислугу років). При цьому, ст. 13 Закону №1788-XII передбачена можливість призначення пенсії за віком на пільгових умовах за наявності відповідного трудового стажу та за умови праці у відповідних умовах праці.

Таким чином, особи, яким пенсія за віком призначена відповідно до ст. 13 Закону №1788-XII, мають право на пільги щодо сплати за себе єдиного внеску згідно з ч. 4 ст. 4 Закону №2464.

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