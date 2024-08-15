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Во Львовской области разоблачили служащего кинологического центра, который за 21 тысячу евро обещал переправить мужчину в Европу

10:59, 15 августа 2024
Служащий Кинологического учебного центра, который хотел наладить канал переправки мужчин за границу.
Во Львовской области разоблачили служащего кинологического центра, который за 21 тысячу евро обещал переправить мужчину в Европу
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Во Львовской области разоблачили чиновника Кинологического учебного центра, который хотел наладить канал переправки мужчин за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что в начале июля чиновник предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро перевести его через государственную границу. Такую сумму он объяснил срочностью и сложностью задачи. Чиновник также пообещал помочь в выезде в Европу его знакомым.

«По плану клиент должен был самостоятельно добраться до города Чоп на Закарпатье, откуда, пока не установлены сопровождающие, должны были переправить его в пешем порядке за пределами пунктов пропуска. Чиновник посоветовал мужчине взять с собой пригодную для походов одежду и обувь», — говорится в сообщении.

ГБР отмечает, что передачу денег чиновник назначил 11 августа вблизи автовокзала во Львове. Забрать средства попросил своего знакомого, который не был знаком с преступной схемой. После получения средств от посредника должностного лица задержали правоохранители.

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной схеме.

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