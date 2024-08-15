Во Львовской области разоблачили служащего кинологического центра, который за 21 тысячу евро обещал переправить мужчину в Европу

Служащий Кинологического учебного центра, который хотел наладить канал переправки мужчин за границу.

Во Львовской области разоблачили чиновника Кинологического учебного центра, который хотел наладить канал переправки мужчин за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что в начале июля чиновник предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро перевести его через государственную границу. Такую сумму он объяснил срочностью и сложностью задачи. Чиновник также пообещал помочь в выезде в Европу его знакомым.

«По плану клиент должен был самостоятельно добраться до города Чоп на Закарпатье, откуда, пока не установлены сопровождающие, должны были переправить его в пешем порядке за пределами пунктов пропуска. Чиновник посоветовал мужчине взять с собой пригодную для походов одежду и обувь», — говорится в сообщении.

ГБР отмечает, что передачу денег чиновник назначил 11 августа вблизи автовокзала во Львове. Забрать средства попросил своего знакомого, который не был знаком с преступной схемой. После получения средств от посредника должностного лица задержали правоохранители.

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.