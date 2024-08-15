Во Львовской области разоблачили служащего кинологического центра, который за 21 тысячу евро обещал переправить мужчину в Европу

Во Львовской области разоблачили чиновника Кинологического учебного центра, который хотел наладить канал переправки мужчин за границу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Указывается, что в начале июля чиновник предложил жителю Львовской области за 21 тысячу евро перевести его через государственную границу. Такую сумму он объяснил срочностью и сложностью задачи. Чиновник также пообещал помочь в выезде в Европу его знакомым.
«По плану клиент должен был самостоятельно добраться до города Чоп на Закарпатье, откуда, пока не установлены сопровождающие, должны были переправить его в пешем порядке за пределами пунктов пропуска. Чиновник посоветовал мужчине взять с собой пригодную для походов одежду и обувь», — говорится в сообщении.
ГБР отмечает, что передачу денег чиновник назначил 11 августа вблизи автовокзала во Львове. Забрать средства попросил своего знакомого, который не был знаком с преступной схемой. После получения средств от посредника должностного лица задержали правоохранители.
Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной схеме.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.