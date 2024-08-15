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ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян

10:05, 15 августа 2024
В мире объявили глобальную чрезвычайную ситуацию из-за новой вспышки вируса.
ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян
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Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за вспышки оспы обезьян (mpox) в Африке.

Как пишет CNN, независимые эксперты провели виртуальную встречу в среду, чтобы проконсультировать Генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса по поводу серьезности вспышки. После этой консультации он объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что имеет международное значение – самый высокий уровень тревоги в соответствии с международным законодательством в сфере здравоохранения.

«Обнаружение и быстрое распространение нового штамма оспы на востоке Конго, его обнаружение в соседних странах, которые ранее не сообщали об оспе, и потенциал дальнейшего распространения в Африке и за ее пределами вызывает большую обеспокоенность», - заявил Гебрейесус.

С начала года в 13 странах Африки было зарегистрировано более 17 000 случаев заболевания оспой обезьян и более 500 смертей, согласно данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, который классифицирует вспышку как «событие с очень высоким уровнем риска». Наибольшее количество случаев – более 14 000 – зафиксировано в Конго, которое сообщило о 96% подтвержденных случаев этого месяца.

Обезьяна оспа является вирусным заболеванием. По данным ВОЗ, она может распространяться через тесные контакты, такие как прикосновения, поцелуи или секс, а также зараженные материалы, такие как простыни, одежда и иглы. Симптомы включают лихорадку, болезненную сыпь, головную боль, боли в мышцах и спине, упадок сил и увеличение лимфатических узлов.

ВОЗ выделяет $1,45 миллиона, чтобы усилить эпиднадзор и реагирование на заболевание. Также организация нуждается в финансировании еще на $15 миллионов.

Десятилетиями заболевание в основном было обнаружено в Центральной и Западной Африке, но оно также начало распространяться в Европе и Северной Америке в 2022 году. Ранее ВОЗ объявила распространение mpox глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в июле 2022 года и прекратила это заявление в мае 2023 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине смогут создавать временные специализированные изоляторы и обсерваторы с особым противоэпидемическим режимом.

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