Как просмотреть электронный больничный на веб-портале ПФУ

Э-больничный формируется в электронном реестре листков нетрудоспособности на основании информации медицинского заключения о временной нетрудоспособности, созданного врачом в учреждении здравоохранения.
Листок нетрудоспособности формируется если:
в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о трудовых отношениях лица/уведомление о принятии работника на работу на дату начала периода его нетрудоспособности;
Таким образом застрахованные лица имеют возможность не выходя из дома проверить статус формирования э-больничного онлайн.
Алгоритм действий таков:
Если данные э-больничного (период нетрудоспособности, наименование страхователя и т.п.) указаны правильно, то страхователь сформирует заявление-расчет для оплаты больничного в кабинете работодателя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Как отмечают в ПФУ, больничный приобретает статус «Готов к оплате» через 7 дней после даты его закрытия, а для больничных по беременности и родам – через 7 дней после даты открытия.
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