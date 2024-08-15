Как просмотреть электронный больничный на веб-портале ПФУ

Застрахованные лица имеют возможность не выходя из дома проверить статус формирования э-больничного онлайн.

Источник фото: ПФУ

Э-больничный формируется в электронном реестре листков нетрудоспособности на основании информации медицинского заключения о временной нетрудоспособности, созданного врачом в учреждении здравоохранения.

Листок нетрудоспособности формируется если:

в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о трудовых отношениях лица/уведомление о принятии работника на работу на дату начала периода его нетрудоспособности;

в учетной карточке застрахованного лица указаны корректные и актуальные сведения.

Таким образом застрахованные лица имеют возможность не выходя из дома проверить статус формирования э-больничного онлайн.

Алгоритм действий таков:

Авторизуйтесь в личном кабинете электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или встроенной системы электронной идентификации (ID.GOV.UA) и нажмите кнопку «Войти». В левом боковом меню выберите вкладку «Временная потеря трудоспособности». Перейдите в раздел «Мои листки нетрудоспособности». Просмотрите краткую информацию о текущем листке нетрудоспособности. Разверните для подробного ознакомления и нажмите пиктограмму с галочкой. Если информация отображается, э-больничный создан успешно и будет доступен для вашего работодателя/работодателей.

Если данные э-больничного (период нетрудоспособности, наименование страхователя и т.п.) указаны правильно, то страхователь сформирует заявление-расчет для оплаты больничного в кабинете работодателя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как отмечают в ПФУ, больничный приобретает статус «Готов к оплате» через 7 дней после даты его закрытия, а для больничных по беременности и родам – через 7 дней после даты открытия.

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