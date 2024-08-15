Практика судов
  1. Общество

Как просмотреть электронный больничный на веб-портале ПФУ

10:41, 15 августа 2024
Застрахованные лица имеют возможность не выходя из дома проверить статус формирования э-больничного онлайн.
Как просмотреть электронный больничный на веб-портале ПФУ
Источник фото: ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Э-больничный формируется в электронном реестре листков нетрудоспособности на основании информации медицинского заключения о временной нетрудоспособности, созданного врачом в учреждении здравоохранения.

Листок нетрудоспособности формируется если:

в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о трудовых отношениях лица/уведомление о принятии работника на работу на дату начала периода его нетрудоспособности;

  • в учетной карточке застрахованного лица указаны корректные и актуальные сведения.

Таким образом застрахованные лица имеют возможность не выходя из дома проверить статус формирования э-больничного онлайн.

Алгоритм действий таков:

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или встроенной системы электронной идентификации (ID.GOV.UA) и нажмите кнопку «Войти».
  2. В левом боковом меню выберите вкладку «Временная потеря трудоспособности».
  3. Перейдите в раздел «Мои листки нетрудоспособности».
  4. Просмотрите краткую информацию о текущем листке нетрудоспособности. Разверните для подробного ознакомления и нажмите пиктограмму с галочкой.
  5. Если информация отображается, э-больничный создан успешно и будет доступен для вашего работодателя/работодателей.

Если данные э-больничного (период нетрудоспособности, наименование страхователя и т.п.) указаны правильно, то страхователь сформирует заявление-расчет для оплаты больничного в кабинете работодателя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как отмечают в ПФУ, больничный приобретает статус «Готов к оплате» через 7 дней после даты его закрытия, а для больничных по беременности и родам – через 7 дней после даты открытия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ГМС ответили, работает ли автоматическая проверка военно-учетных данных мужчин, желающих получить паспортные документы за границей

В Миграционной службе объяснили, могут ли паспортные сервисы за границей проверить действительность военно-учетного документа в автоматическом порядке путем взаимодействия между реестрами.

Кабмин внес изменения в ряд актов по реагированию на чрезвычайные ситуации

В частности, уточнены полномочия органов и предприятий по распределению задач в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Верховный Суд объяснил, по каким признакам можно отграничить злоупотребление служебным положением от других нарушений, допущенных при исполнении полномочий

Злоупотребление властью или служебным положением признается преступлением при наличии трех признаков в их совокупности – Верховный Суд.

В работе XX съезда судей примут участие 277 делегатов: что известно

До 5 сентября судейское самоуправление должно определиться со списком делегатов.

Минобороны поддержало проект об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых на войне погиб неполнородный брат

Комитет по нацбезопасности в скором времени рассмотрит законопроект о запрете мобилизовать второго сына у матери, если он брат погибшего, но от другого отца.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео