Кандидатов в президенты Молдовы впервые будут тестировать на знание государственного языка

Каждый кандидат будет обязан лично заполнить декларацию и ответить на вопросы членов приемной комиссии, чтобы продемонстрировать свои навыки владения языком.

Впервые в Молдаве кандидаты в президенты будут проходить тестирование на знание румынского языка.

Об этом сообщает «Point.md».

Согласно новому положению, утвержденному Центральной избирательной комиссией, знание государственного языка у кандидатов будет проверять приемная комиссия при подаче документов для регистрации инициативных групп.

Каждый кандидат обязан лично заполнить декларацию и ответить на вопросы комиссии, чтобы продемонстрировать свои навыки владения языком в соответствии со статьей 18 Закона «О гражданстве Республики Молдова».

В частности, кандидат должен понимать информацию бытового и официального характера, участвовать в разговоре и отвечать на вопросы бытового характера, читать и понимать любые тексты общественного характера, законы и другие нормативные акты, уметь написать эссе на бытовую тему.

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