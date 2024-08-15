Спасатели ГСЧС назвали причину дыма в Дарницком районе Киева – что известно

Возле недостроя произошло возгорание мусора и автомобильных шин на открытой территории.

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В Дарницком районе столицы спасатели ликвидировали возгорание мусора. Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, вечером 14 августа в 19.55 поступило сообщение о пожаре на улице Привокзальной на площади 70 кв. м.

«Произошло возгорание мусора и автомобильных шин на открытой территории возле недостроя», - отметили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 20.21. Обошлось без жертв и пострадавших.

Что касается причины возгорания, то ее будут устанавливать правоохранители.

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