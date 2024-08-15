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Минреинтеграции открыло горячую линию для жителей Курщины, которые хотят эвакуироваться в Украину

09:11, 15 августа 2024
Минреинтеграции предлагает жителям Курской области помощь в эвакуации в Украину.
Минреинтеграции открыло горячую линию для жителей Курщины, которые хотят эвакуироваться в Украину
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Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые нуждаются в гуманитарной помощи или же хотят эвакуироваться в Украину.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области рф:

Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же которые хотят эвакуироваться в Украину», - говорится в сообщении.

Заявку можно оставить следующим образом:

1) позвонить или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp;

2) написать на электронную почту: [email protected].

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», он после доклада Главкома Александра Сырского сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись в Курской области еще на 1-2 км. В плен наши бойцы взяли еще свыше 100 российских военных.

Затем Владимир Зеленский отметил, что Украина создаст при необходимости военные комендатуры там.

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