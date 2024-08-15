Практика судов
  1. В Украине

Омбудсман Лубинец объяснил, для чего создавать военные комендатуры на Курщине

08:34, 15 августа 2024
Появятся военные комендатуры или нет – будет решать военное командование Украины.
Омбудсман Лубинец объяснил, для чего создавать военные комендатуры на Курщине
Источник фото: Укринформ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, Украина может создать военные комендатуры в Курской области рф для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Об этом он сказал в эфире телемарафона, цитирует «Радио Свобода».

«(Это обсуждали – ред.) для того, чтобы была координация среди военных частей, которые там находятся, в том числе ради добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры», – отметил Лубинец.

Он рассказал, что «появятся военные комендатуры или нет – будет решать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права».

Военная комендатура – ​​это орган, действующий в определенном регионе или зоне и отвечающий за военные вопросы. Его сфера деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, обеспечение безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», он после доклада Главкома Александра Сырского сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись в Курской области еще на 1-2 км. В плен наши бойцы взяли еще свыше 100 российских военных.

Затем Владимир Зеленский отметил, что Украина создаст при необходимости военные комендатуры там.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в ряд актов по реагированию на чрезвычайные ситуации

В частности, уточнены полномочия органов и предприятий по распределению задач в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Верховный Суд объяснил, по каким признакам можно отграничить злоупотребление служебным положением от других нарушений, допущенных при исполнении полномочий

Злоупотребление властью или служебным положением признается преступлением при наличии трех признаков в их совокупности – Верховный Суд.

В работе XX съезда судей примут участие 277 делегатов: что известно

До 5 сентября судейское самоуправление должно определиться со списком делегатов.

Минобороны поддержало проект об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых на войне погиб неполнородный брат

Комитет по нацбезопасности в скором времени рассмотрит законопроект о запрете мобилизовать второго сына у матери, если он брат погибшего, но от другого отца.

Главный чиновник ЕС по соцсетям открытым письмом пригрозил Илону Маску санкциями за вредный контент, но не предупредил главу Еврокомиссии

Правоохранительные органы ЕС проводят расследование в отношении Х на предмет возможных нарушений, и ЕС не хочет, чтобы его считали потенциально вмешивающимся в президентские выборы в США, поэтому заявление еврокомиссара оказалось «не к месту».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео