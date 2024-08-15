Омбудсман Лубинец объяснил, для чего создавать военные комендатуры на Курщине

Появятся военные комендатуры или нет – будет решать военное командование Украины.

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По словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, Украина может создать военные комендатуры в Курской области рф для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Об этом он сказал в эфире телемарафона, цитирует «Радио Свобода».

«(Это обсуждали – ред.) для того, чтобы была координация среди военных частей, которые там находятся, в том числе ради добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры», – отметил Лубинец.

Он рассказал, что «появятся военные комендатуры или нет – будет решать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права».

Военная комендатура – ​​это орган, действующий в определенном регионе или зоне и отвечающий за военные вопросы. Его сфера деятельности распространяется на взаимодействие с местными органами власти, обеспечение безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», он после доклада Главкома Александра Сырского сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись в Курской области еще на 1-2 км. В плен наши бойцы взяли еще свыше 100 российских военных.

Затем Владимир Зеленский отметил, что Украина создаст при необходимости военные комендатуры там.

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