Камала Гаррис опережает Дональда Трампа в пяти из семи ключевых штатов

Единственным штатом, где Трамп все еще удерживает небольшое преимущество, является Невада.

Источник фото: John Tully / The Washington Post; Bridget Bennett /The Washington Post

Вице-президент США Камала Гаррис опережает экс-президента Дональда Трампа в пяти из семи ключевых штатов в предвыборной президентской гонке.

Об этом свидетельствуют данные нового политического отчета Cook Political Report Swing State Project Survey, проведенного BSG и GS Strategy Group.

Единственным штатом, где Трамп все еще удерживает небольшое преимущество, является Невада, хотя Гаррис сократила отрыв от Трампа на шесть пунктов с мая.

Авторы опроса отметили, что Гаррис сократила разрыв с Трампом с момента последнего их опроса в мае, когда республиканец опережал президента Джо Байдена на три пункта и был впереди или сравнялся с ним в каждом из семи неустойчивых штатов.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что американский миллиардер Илон Маск выразил готовность присоединиться к администрации Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах.

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