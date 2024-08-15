В Киеве мужчина во время уборки территории обнаружил, вероятно, гранату

Внимательный киевлянин во время уборки придомовой территории обнаружил предмет, похожий на гранату.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Патрульной полиции Киева информируют об опасных находках, которые обнаруживают горожане. Так, в полиции пишут, что одно из событий произошло в Печерском районе, где внимательный киевлянин во время уборки придомовой территории обнаружил предмет, похожий на гранату.

Еще один случай произошел в Деснянском районе. Как сообщают в полиции, там во время прогулки мужчина обнаружил вероятный боеприпас. Гражданин сразу вызвал на место происшествия полицейских.

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

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