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В Киеве мужчина во время уборки территории обнаружил, вероятно, гранату

08:53, 15 августа 2024
Внимательный киевлянин во время уборки придомовой территории обнаружил предмет, похожий на гранату.
В Киеве мужчина во время уборки территории обнаружил, вероятно, гранату
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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В Патрульной полиции Киева информируют об опасных находках, которые обнаруживают горожане. Так, в полиции пишут, что одно из событий произошло в Печерском районе, где внимательный киевлянин во время уборки придомовой территории обнаружил предмет, похожий на гранату.

Еще один случай произошел в Деснянском районе. Как сообщают в полиции, там во время прогулки мужчина обнаружил вероятный боеприпас. Гражданин сразу вызвал на место происшествия полицейских.

Как поступить, если обнаружили опасные предметы:

  • ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
  • сообщите о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите работу в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

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