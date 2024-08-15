В Киеве мужчина во время уборки территории обнаружил, вероятно, гранату

В Патрульной полиции Киева информируют об опасных находках, которые обнаруживают горожане. Так, в полиции пишут, что одно из событий произошло в Печерском районе, где внимательный киевлянин во время уборки придомовой территории обнаружил предмет, похожий на гранату.
Еще один случай произошел в Деснянском районе. Как сообщают в полиции, там во время прогулки мужчина обнаружил вероятный боеприпас. Гражданин сразу вызвал на место происшествия полицейских.
Как поступить, если обнаружили опасные предметы:
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