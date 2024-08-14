В центре Киева в кафе сработала учебная граната – что известно

По информации СМИ, инцидент произошел в кафе «Зигзаг».

Источник фото: Kristina Berdynskykh

Как писала “Судебно-юридическая газета”, вечером в среду, 14 августа, в одном из кафе Киева, расположенном на улице Рейтерская, сработала учебная граната. Сначала мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в заведении предварительно взорвали гранату. Впоследствии он уточнил, что произошло срабатывание учебной гранаты, вследствие чего произошло задымление в помещении.

По информации СМИ стало известно, что инцидент произошел в кафе «Зигзаг».

По данным источника УП в правоохранительных органах, злого умысла в произошедшем,что имело место, нет. По словам собеседника, на стене заведения висела страйкбольная граната, которую задел кто-то из посетителей. При этом раздался звук, похожий на взрыв. Пострадавших нет.

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