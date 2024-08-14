В Киеве в одном из кафе взорвали гранату – КГГА, обновлено

Экстренные службы направляются на место.

В столице по улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что экстренные службы направляются на место.

“На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место. Детали – со временем”, - писал Кличко.

Позже мэр добавил, что по уточненной информации в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении.

Потерпевших и разрушений нет.

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