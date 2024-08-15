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В работе XX съезда судей примут участие 277 делегатов: что известно

08:00, 15 августа 2024
До 5 сентября судейское самоуправление должно определиться со списком делегатов.
В работе XX съезда судей примут участие 277 делегатов: что известно
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Совет судей Украины 14 августа 2024 года определил, что в работе XX очередного съезда судей примут участие 277 делегатов от судов всех инстанций и юрисдикций.

Напомним, что XX съезд судей состоится в два этапа – 18 сентября и в марте 2025 года.

В повестке дня первого сентябрьского этапа Съезда – избрание судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей, а второго – избрание двух членов Высшего совета правосудия и переизбрание состава Совета судей Украины.

Еще 21 июня Совет судей определил количество делегатов для участия в работе Съезда – 270 судей.

Однако, как известно, в мае и июле Президент своими указами назначил на должности более 300 судей, а 248 из них 5 июля приняли присягу судьи. Поэтому возникла необходимость в увеличении количества делегатов Съезда.

14 августа Совет судей определил, что для участия в работе Съезда добавлено по одному делегату от местных общих судов, расположенных в городе Киеве, в Киевской области, Одесской области, Полтавской области, Хмельницкой области и в Черниговской области - всего 6 дополнительных делегатов.

Также не обошлось без казусов. Как выяснилось, была зафиксирована ошибка в определении количества делегатов от Днепровского апелляционного суда.

В штате указанного суда 43 судьи, однако, суду была определена возможность делегировать для участия в работе Съезда только одного судью, хотя согласно правилам при расчете количества делегатов от судов апелляционной инстанции используется правило «1 делегат от 20 судей».

В итоге Совет судей определил, что Днепровский апелляционный суд все же может делегировать на Съезд двух делегатов.

Таким образом, общее количество делегатов XX съезда судей, которые смогут принять участие в работе съезда, составляет 277 делегатов.

Общее количество делегатов Съезда судей по инстанциям и юрисдикциям:

Местные общие суды – 157 делегатов

Окружные административные суды – 32

Местные хозяйственные суды – 31

Апелляционные суды (общие) – 26

Апелляционные административные суды – 8

Апелляционные хозяйственные суды – 8

Высший антикоррупционный суд – 3

Верховный Суд – 12

Также можно отметить, что XX съезд судей войдет в историю судебной власти Украины как один из самых малочисленных по количеству делегатов.

Количество делегатов на съездах судей с того момента, когда они стали массовыми:

XII съезд судей (2014 год) – 402 делегата

XIII съезд судей (2015) – 388 делегатов

XIV съезд судей (2017) – 323 делегата

XV съезд судей (2018) – 308 делегатов

XVI съезд судей (2018) – 275 делегатов

XVII съезд судей (2019) – 278 делегатов

XVIII съезд судей (2021) – 291 делегат

XIX съезд судей (2023) – 288 делегатов

Впрочем, по уже сложившейся традиции, скорее всего, не все избранные делегаты в реальности примут участие в работе XX съезда судей.

Также отметим, что коллективы судов должны определиться с делегатами съезда до 5 сентября 2024 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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