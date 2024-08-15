У роботі XX з’їзду суддів візьмуть участь 277 делегатів: що відомо

Рада суддів України 14 серпня 2024 року визначила, що у роботі XX чергового з’їзду суддів візьмуть участь 277 делегатів від судів всіх інстанцій та юрисдикцій.
Нагадаємо, що XX з’їзд суддів відбудеться у два етапи – 18 вересня та у березні 2025 року.
У порядку денному першого вересневого етапу З’їзду – обрання суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів, а другого – обрання двох членів Вищої ради правосуддя та переобрання складу Ради суддів України.
Ще 21 червня РСУ визначила кількість делегатів для участі у роботі З’їзду – 270 суддів.
Однак, як відомо, у травні та липні Президент своїми указами призначив на посади більше 300 суддів, а 248 з них 5 липня склали присягу судді. Через це виникла потреба у збільшенні кількості делегатів З’їзду.
Відтак, 14 серпня РСУ визначила, що для участі у роботі З’їзду додаються по одному делегату від місцевих загальних судів, що розташовані у місті Києві, Київській області, Одеській області, Полтавській області, Хмельницькій області та у Чернігівській області – всього 6 додаткових делегатів.
Також не обійшлося без казусів. Як виявилося, була зафіксована помилка у визначенні кількості делегатів від Дніпровського апеляційного суду.
В штаті зазначеного суду є 43 судді, однак суду була визначена можливість делегувати для участі у роботі З’їзду лише одного суддю, хоча згідно з правилами при розрахунку кількості делегатів від судів апеляційної інстанції використовується правило «1 делегат від 20 суддів».
У підсумку, РСУ визначила, що Дніпровський апеляційний суд все ж може делегувати на З’їзд двох делегатів.
Таким чином, загальна кількість делегатів XX з’їзду суддів, які зможуть взяти участь у роботі З’їзду становить 277 делегатів.
Загальна кількість делегатів З’їзду суддів по інстанціям та юрисдикціям:
Місцеві загальні суди – 157 делегатів
Окружні адміністративні суди – 32
Місцеві господарські суди – 31
Апеляційні суди (загальні) – 26
Апеляційні адміністративні суди – 8
Апеляційні господарські суди – 8
Вищий антикорупційний суд – 3
Верховний Суд – 12
Також можна відзначити, що XX з’їзд суддів увійде в історію судової влади України як один із самих нечисленних по кількості делегатів.
Кількість делегатів на з’їздах суддів з часу, коли вони стали масовими:
XII з’їзд суддів (2014 рік) – 402 делегати
XIII з’їзд суддів (2015) – 388 делегатів
XIV з’їзд суддів (2017) – 323 делегати
XV з’їзд суддів (2018) – 308 делегатів
XVI з’їзд суддів (2018) – 275 делегатів
XVII з’їзд суддів (2019) – 278 делегатів
XVIII з’їзд суддів (2021) – 291 делегат
XIX з’їзд суддів (2023) – 288 делегатів
Втім, за вже усталеною традицією, скоріш за все не усі обрані делегати в реальності візьмуть участь у роботі XX з’їзду суддів.
Також зазначимо, що колективи судів мають визначитися з делегатами З’їзду до 5 вересня 2024 року.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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