У роботі XX з’їзду суддів візьмуть участь 277 делегатів: що відомо

До 5 вересня суддівське самоврядування має визначитися зі списком делегатів.

Рада суддів України 14 серпня 2024 року визначила, що у роботі XX чергового з’їзду суддів візьмуть участь 277 делегатів від судів всіх інстанцій та юрисдикцій.

Нагадаємо, що XX з’їзд суддів відбудеться у два етапи – 18 вересня та у березні 2025 року.

У порядку денному першого вересневого етапу З’їзду – обрання суддів Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів, а другого – обрання двох членів Вищої ради правосуддя та переобрання складу Ради суддів України.

Ще 21 червня РСУ визначила кількість делегатів для участі у роботі З’їзду – 270 суддів.

Однак, як відомо, у травні та липні Президент своїми указами призначив на посади більше 300 суддів, а 248 з них 5 липня склали присягу судді. Через це виникла потреба у збільшенні кількості делегатів З’їзду.

Відтак, 14 серпня РСУ визначила, що для участі у роботі З’їзду додаються по одному делегату від місцевих загальних судів, що розташовані у місті Києві, Київській області, Одеській області, Полтавській області, Хмельницькій області та у Чернігівській області – всього 6 додаткових делегатів.

Також не обійшлося без казусів. Як виявилося, була зафіксована помилка у визначенні кількості делегатів від Дніпровського апеляційного суду.

В штаті зазначеного суду є 43 судді, однак суду була визначена можливість делегувати для участі у роботі З’їзду лише одного суддю, хоча згідно з правилами при розрахунку кількості делегатів від судів апеляційної інстанції використовується правило «1 делегат від 20 суддів».

У підсумку, РСУ визначила, що Дніпровський апеляційний суд все ж може делегувати на З’їзд двох делегатів.

Таким чином, загальна кількість делегатів XX з’їзду суддів, які зможуть взяти участь у роботі З’їзду становить 277 делегатів.

Загальна кількість делегатів З’їзду суддів по інстанціям та юрисдикціям:

Місцеві загальні суди – 157 делегатів

Окружні адміністративні суди – 32

Місцеві господарські суди – 31

Апеляційні суди (загальні) – 26

Апеляційні адміністративні суди – 8

Апеляційні господарські суди – 8

Вищий антикорупційний суд – 3

Верховний Суд – 12

Також можна відзначити, що XX з’їзд суддів увійде в історію судової влади України як один із самих нечисленних по кількості делегатів.

Кількість делегатів на з’їздах суддів з часу, коли вони стали масовими:

XII з’їзд суддів (2014 рік) – 402 делегати

XIII з’їзд суддів (2015) – 388 делегатів

XIV з’їзд суддів (2017) – 323 делегати

XV з’їзд суддів (2018) – 308 делегатів

XVI з’їзд суддів (2018) – 275 делегатів

XVII з’їзд суддів (2019) – 278 делегатів

XVIII з’їзд суддів (2021) – 291 делегат

XIX з’їзд суддів (2023) – 288 делегатів

Втім, за вже усталеною традицією, скоріш за все не усі обрані делегати в реальності візьмуть участь у роботі XX з’їзду суддів.

Також зазначимо, що колективи судів мають визначитися з делегатами З’їзду до 5 вересня 2024 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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