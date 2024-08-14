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Міноборони оновило правила подання та розгляду рапортів – що змінилося

20:18, 14 серпня 2024
Жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.
Міноборони оновило правила подання та розгляду рапортів – що змінилося
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Міністерство оборони запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових. Як зазначають у відомстві, нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів.

Основні нововведення:

- Чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна.

- Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.

- Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

- Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.

- Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

Як наголосили у Міноборони, жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міноборони заборонило встановлювати додаткові вимоги до рапортів, як-то розмір полів, відступів, шрифтів чи колір чорнила.

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