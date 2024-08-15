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Міноборони підтримало проект про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат

07:48, 15 серпня 2024
Комітет з нацбезпеки незабаром розгляне законопроект щодо заборони мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.
Міноборони підтримало проект про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат
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Міністерство оборони підтримало законопроект 11391 про повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», справа у тому, що в попередній редакції ст. 23 Закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях. Проте подальшими змінами до цієї норми слова «(неповнорідний) брат/сестра» були вилучені.

У квітні, до прийняття закону про посилення мобілізації, на сайті Офісу Президента було зареєстровано петицію – звернення родин загиблих військовослужбовців щодо правки, якою депутати прибрали заборону на мобілізацію другого сина у матері, якщо в неї у родині вже загинув один, але він не є повнорідним братом іншого.

Втім, врешті до закону про мобілізацію було внесено правку, якою прибрали заборону мобілізувати брата загиблого, якщо той не є повнорідним.

Таким чином, на думку законодавців, брати, яких народила і виховала одна мати, можуть бути не пов'язані між собою, і мати повинна відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, але від іншого чоловіка.

Отже, Верховній Раді зареєстрували законопроект 11391, яким пропонується виправити цей стан речей.

В проекті закону пропонується внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема до третього, четвертого та п’ятого пунктів частини третьої статті 23, де передбачити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

Як зазначив член Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко, вже незабаром комітет розгляне цей законопроект. Також у своєму висновку на проект Міноборони вказало, що він підтримується.

Автор: Наталя Мамченко 

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Міноборони підтримало проект про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат

Комітет з нацбезпеки незабаром розгляне законопроект щодо заборони мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.

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