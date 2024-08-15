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Минобороны поддержало проект об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых на войне погиб неполнородный брат

07:48, 15 августа 2024
Комитет по нацбезопасности в скором времени рассмотрит законопроект о запрете мобилизовать второго сына у матери, если он брат погибшего, но от другого отца.
Минобороны поддержало проект об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых на войне погиб неполнородный брат
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Министерство обороны поддержало законопроект 11391 о возвращении отсрочки от призыва для военнообязанных, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», дело в том, что в предыдущей редакции ст. 23 Закона о мобилизации отмечалось, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Однако дальнейшими изменениями к этой норме слова «(неполнородный) брат/сестра» были изъяты.

В апреле, до принятия закона об усилении мобилизации, на сайте Офиса Президента была зарегистрирована петицию – обращение семей погибших военнослужащих относительно правки, которой депутаты убрали запрет на мобилизацию второго сына у матери, если у нее в семье уже погиб один, но он не является полнородным братом другого.

Впрочем, в итоге в закон о мобилизации была внесена правка, которой убрали запрет мобилизовать брата погибшего, если тот не является полнородным.

Таким образом, по мнению законодателей, братья, которых родила и воспитала одна мать, могут быть не связаны между собой, и мать должна отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, но от другого мужчины.

Итак, Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11391, которым предлагается исправить это положение.

В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности в третий, четвертый и пятый пункты части третьей статьи 23, где предусмотреть отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники , в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях.

Как отметил член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко, уже в ближайшее время комитет рассмотрит этот законопроект. Также в своем заключении на проект Минобороны указало, что он поддерживается.

Автор: Наталя Мамченко 

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