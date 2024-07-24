Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Народные депутаты предлагают запретить забирать на войну второго сына у матери, если погиб его неполнородный брат

08:00, 24 июля 2024
После петиции матери погибшего военнослужащего в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете мобилизовать второго сына, если он брат погибшего, но от другого отца.
Народные депутаты предлагают запретить забирать на войну второго сына у матери, если погиб его неполнородный брат
Источник фото: kadrovik.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В апреле, до принятия закона об усилении мобилизации, на сайте Офиса Президента была зарегистрирована петиция – обращение семей погибших военнослужащих относительно правки, которой депутаты убрали запрет на мобилизацию второго сына у матери, если у нее в семье уже погиб один, но он не является полнородным братом другого.

Соответствующую петицию зарегистрировала мать погибшего военнослужащего.

Так, в предыдущей редакции закона о мобилизации было предусмотрено, что не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Впрочем, в итоге в закон о мобилизации была внесена правка, которой убрали запрет мобилизовать брата погибшего, если тот не является полнородным.

Таким образом, по мнению законодателей, братья, которых родила и воспитала одна мать, могут быть не связаны между собой, и мать должна отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, но от другого мужчины.

Как отмечает автор петиции, эта правка причинила большую боль семьям погибших.

Впрочем, на данную петицию пока не отреагировали – в том числе и заместитель министра обороны Катерина Черногоренко, к которой обращались матери погибших, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11391, которым предлагается исправить это положение вещей.

В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности в третий, четвертый и пятый пункты части третьей статьи 23, где предусмотреть отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных, чьи близкие родственники , в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Пока проект еще не рассмотрен парламентом.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты предлагают запретить забирать на войну второго сына у матери, если погиб его неполнородный брат

После петиции матери погибшего военнослужащего в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете мобилизовать второго сына, если он брат погибшего, но от другого отца.

Прокурора уволили за то, что он ушел с работы и больше не вернулся

Причина странного поведения прокурора столичной прокуратуры осталась неизвестной.

Мобилизовали забронированного – суд отменил приказ начальника ТЦК о призыве и обязал воинскую часть уволить мужчину с военной службы

ТЦК призвал мужчину, который имел бронирование от мобилизации, а военная часть отказала в увольнении с военной службы, потому что бронирование не является основанием для увольнения – суд отменил решение ТЦК и обязал воинскую часть уволить со службы истца.

Директор секретной службы США уволилась, так и не дав четких ответов законодателям об обстоятельствах покушения на Трампа

Директор секретной службы США Кимберли Читл сообщила, что уходит в отставку

Солдат сфотографировал свой зенитный ракетный комплекс и отослал фото родным: что решил суд

За хранение на мобильном телефоне информации с ограниченным доступом и пересылку ее друзьям и родным, военнослужащий получил штраф в размере 1020 гривен.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду