Народные депутаты предлагают запретить забирать на войну второго сына у матери, если погиб его неполнородный брат

После петиции матери погибшего военнослужащего в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете мобилизовать второго сына, если он брат погибшего, но от другого отца.

Источник фото: kadrovik.ua

В апреле, до принятия закона об усилении мобилизации, на сайте Офиса Президента была зарегистрирована петиция – обращение семей погибших военнослужащих относительно правки, которой депутаты убрали запрет на мобилизацию второго сына у матери, если у нее в семье уже погиб один, но он не является полнородным братом другого.

Соответствующую петицию зарегистрировала мать погибшего военнослужащего.

Так, в предыдущей редакции закона о мобилизации было предусмотрено, что не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Впрочем, в итоге в закон о мобилизации была внесена правка, которой убрали запрет мобилизовать брата погибшего, если тот не является полнородным.

Таким образом, по мнению законодателей, братья, которых родила и воспитала одна мать, могут быть не связаны между собой, и мать должна отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, но от другого мужчины.

Как отмечает автор петиции, эта правка причинила большую боль семьям погибших.

Впрочем, на данную петицию пока не отреагировали – в том числе и заместитель министра обороны Катерина Черногоренко, к которой обращались матери погибших, поэтому в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 11391, которым предлагается исправить это положение вещей.

В проекте закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности в третий, четвертый и пятый пункты части третьей статьи 23, где предусмотреть отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных, чьи близкие родственники , в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Пока проект еще не рассмотрен парламентом.

Автор: Наталя Мамченко

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