Сделан еще один шаг к цифровому безвизу с ЕС: Кабмин одобрил постановление о е-доверительных услугах

Постановление Правительства позволяет ввести механизм непрерывного предоставления е-доверительных услуг в случае прекращения деятельности отдельного передатчика.

23 июля Кабинет Министров поддержал постановление, утверждающее обязательный для хранения перечень документов, полученных в результате предоставления электронных доверительных услуг, передает Министерство цифровой трансформации.

Также постановление регулирует процесс передачи полномочий по предоставлению этих услуг, если предыдущий поставщик прекращает деятельность. Это обеспечит приведение в соответствие с Законом Украины «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и ускорит интеграцию Украины в Единый цифровой рынок ЕС.

«Принятие постановления позволяет четко регулировать предоставление е-доверительных услуг и приближает украинское законодательство к требованиям европейских и международных стандартов. А также позволяет ввести механизм непрерывного предоставления е-доверительных услуг в случае прекращения деятельности отдельного поставщика», - заявили в Минцифре.

Напомним, 28 июня Кабинет Министров принял постановление, определяющее организационно-методологические, технические и технологические условия для предоставлятелей услуг е-идентификации и е-доверительных услуг, а также порядок их проверки.

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