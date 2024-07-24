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Резидент Дія Сіті увольняет своего специалиста посреди месяца: связанного с единым вкладом

07:36, 24 июля 2024
Резидент Дія Сіті при выплате зарплаты уволенному специалисту, если в месяце увольнения начисленный доход меньше МЗП, начисляет ЕСВ в размере минимального страхового взноса.
Резидент Дія Сіті увольняет своего специалиста посреди месяца: связанного с единым вкладом
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Государственная налоговая служба в Винницкой области разъяснила, каким образом плательщик – резидент Дія Сіті начисляет единый взнос при выплате зарплаты уволенному специалисту, если в месяце увольнения начислен доход меньше минимальной заработной платы.

рассказывает, что согласно п. "а" ч. 14-1 ст. 8 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование для плательщика – резидента Дія Сіті, который в календарном месяце отвечал требованиям, определенным п. 2, 3 ч. 1, п. 10 ч. 2 ст. 5 Закона Украины от 15.07.2021 №1667-IX «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», устанавливается на сумму начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающим основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, числе в натуральной форме, определяемых в соответствии с Законом Украины от 24.03.1995 №108/95-ВР «Об оплате труда» с изменениями и дополнениями, – в размере минимального страхового взноса.

При этом минимальный страховой взнос – сумма единого взноса, определяемая расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленный законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход) и подлежит уплате ежемесячно (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона №2464).

Согласно ч. 5 ст. 8 Закона №2464 единый взнос для всех плательщиков единого взноса (кроме льготных категорий) устанавливается в размере 22 процента.

Учитывая изложенное, плательщик – резидент Дія Сіті, который в календарном месяце отвечал требованиям, определенным п. 2, 3 ч. 1, п. 10 ч. 2 ст. 5 Закона №1667, при выплате заработной платы уволенному специалисту Дія Сіті, если в месяце увольнения начисленный доход меньше минимальной заработной платы, начисляет единый взнос в размере минимального страхового взноса.

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