Большая приватизация-2024: в Минэкономики назвали топ-5 объектов, которые выставят на торги

В топ-5 объектов, которые будут выставлены на торги в этом году, вошли Отель «Украина», ТРЦ «Ocean Plaza» и другие.

Министерство экономики Украины сообщило, что Фонд государственного имущества представил проект «Большая приватизация – 2024».

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что большая приватизация открывает возможности для новых инвестиций, необходимых для восстановления и модернизации страны.

«Это инструмент развития, направленный на привлечение эффективных собственников, которые заложат фундамент для роста экономики уже сейчас, создадут новые рабочие места и будут наполнять налогами бюджет. Правительство системно работает над реформой эффективного управления госсобственностью, в частности благодаря приватизации. За последние два года мы передали Фонду госимущества более 1200 предприятий, большинство из которых нашли инвесторов», – отметила она.

Среди топ-5 объектов, которые будут выставлены на торги в этом году:

Гостиница «Украина»: 4-звездочный отель в самом сердце столицы, стартовая цена – более 1 млрд гривен. Аукцион пройдет 18 сентября 2024 года.

АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК): Крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд, стартовая цена – почти 3,9 млрд гривен. Аукцион был назначен на 9 октября 2024 года.

ООО «Аэрок»: ведущий производитель газобетонных изделий с производственными мощностями в Киевской и Львовской областях.

ООО «Демуринский ГОК»: Горно-обогатительное предприятие, разрабатывающее Волчанское месторождение титана и циркония.

ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь» (ТРЦ «Ocean Plaza»): Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева.

Деньги от приватизации направляют в государственный бюджет, а от продажи санкционных активов в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Объекты приватизации Фонда госимущества передает Министерство экономики.

Большая приватизация будет проходить через систему онлайн-аукционов «Прозорро.Продажи», которая гарантирует равные условия для всех участников и прозрачность процесса.

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