Солдат сфотографировал свой зенитный ракетный комплекс и отослал фото родным: что решил суд

За хранение на мобильном телефоне информации с ограниченным доступом и пересылку ее друзьям и родным, военнослужащий получил штраф в размере 1020 гривен.

Зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия Hawk

Уманский горрайонный суд Черкасской области 10 июля 2024 года привлек к ответственности за разглашение служебной информации солдата – старшего сапера инженерно-саперной роты 14-го зенитного ракетного полка Максима З.

В мае 2024 года сотрудникам Департамента Военной контрразведки СБУ стало известно, что Максим З. хранит в собственном мобильном телефоне Samsung Galaxy A51 информацию, содержащую служебную информацию. Это, в частности:

фото-скриншот экрана автоматизированной подсистемы сбора, обработки, отображения и анализа информации о воздушной обстановке «Вираж-планшет», на которой было зафиксировано перемещение воздушных целей в реальном времени в ходе одной из воздушных атак враждебных БПЛА

фото и видеоматериалы использования зенитного ракетного комплекса HAWK (производства США) во время проведения боевых и обучающих стрельб.

фотографии военнослужащих, с которыми Максим З. проходил службу

фотоснимок действующего пропуска для прохода на территорию воинской части

Как выяснили в СБУ, Максим З. поделился некоторыми фото и видеоматериалами военного характера со своими родными и с близкими друзьями.

По мнению СБУ, Максим З. допустил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 212-5 (нарушение порядка учета, хранения и использования документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны, что привело к разглашению такой информации) Кодекса об административных правонарушениях.

На судебное заседание по рассмотрению соответствующего протокола в суде Максим З. не явился, однако в телефонном режиме сообщил суду, что «вину в совершении правонарушения признает в полном объеме».

Также солдат направил в суд и письменные объяснения с признанием вины и обязательством больше не допускать разглашения служебной информации.

Изучив позиции сторон, суд пришел к выводу, что Максим З. допустил нарушение п. 105 «Инструкции о порядке ведения учета, хранения, использования и уничтожения документов и других носителей информации, содержащих служебную информацию», утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 19.10.2016 года №736.

Инструкцией предусмотрено, что документы с грифом «Для служебного пользования» не разрешается выносить за пределы учреждения, кроме случаев передачи документов на исполнение в структурные подразделения, которые располагаются за пределами основного помещения, и в случае возникновения необходимости в их согласовании, подписании в учреждениях, расположенных в пределах одного населенного пункта.

Вынос документа с грифом «Для служебного пользования» за пределы учреждения может производиться только на основании резолюции руководителя учреждения (его заместителя) или руководителя структурного подразделения, в котором такой документ (его проект) подготовлен. При этом документ должен быть вложен в конверт или упакован таким образом, чтобы исключить возможность его прочтения.

В итоге суд применил к Максиму З. административное взыскание в виде штрафа в размере 1020 гривен.

Обжаловать решение суда военнослужащий не стал, и 23 июля оно вступило в законную силу.

Автор Вячеслав Хрипун

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