Військовий сфотографував свій зенітний ракетний комплекс та надіслав фото рідним: що вирішив суд

За зберігання на мобільному телефоні інформації з обмеженим доступом та пересилання її друзям та рідним, військовослужбовець отримав штраф у розмірі 1020 гривень

Зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії Hawk

Уманський міськрайонний суд Черкаської області 10 липня 2024 року притягнув до відповідальності за розголошення службової інформації солдата – старшого сапера інженерно-саперної роти 14-го зенітного ракетного полку Максима З.

У травні 2024 року співробітникам Департаменту Військової контррозвідки СБУ стало відомо, що Максим З. зберігає у власному мобільному телефоні Samsung Galaxy A51 інформацію, яка містить службову інформацію. Це, зокрема:

фото-скріншот екрану автоматизованої підсистеми збору, обробки, відображення та аналізу інформації про повітряну обстановку «Віраж-планшет», на якому було зафіксовано переміщення повітряних цілей у реальному часі в ході однієї з повітряних атак ворожих БПЛА

фото та відеоматеріали використання зенітного ракетного комплексу HAWK (виробництва США) під час проведення бойових та навчальних стрільб

фотознімки військовослужбовців, з якими Максим З. проходив службу

фотознімок діючої перепустки для проходу на територію військової частини

Як з’ясували в СБУ, Максим З. поділився деякими фото та відеоматеріалами військового характеру зі своїми рідними та близькими друзями.

На думку СБУ, Максим З. допустив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-5 (порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, що призвело до розголошення такої інформації) Кодексу про адміністративні правопорушення.

На судове засідання з розгляду відповідного протоколу в суді Максим З. не з’явився, однак у телефонному режимі повідомив суду, що «вину у вчиненні правопорушення визнає у повному обсязі».

Також солдат надіслав в суд і письмові пояснення з визнанням вини та зобов’язанням більше не допускати розголошення службової інформації.

Дослідивши позиції сторін, суд дійшов висновку, що Максим З. допустив порушення п. 105 «Інструкції про порядок ведення обліку, збереження, використання і знищення документів та інших носіїв інформації, що містять службову інформацію», затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 19.10.2016 року № 736.

Інструкцією передбачено, що документи з грифом «Для службового користування» не дозволяється виносити за межі установи, крім випадків передачі документів на виконання у структурні підрозділи, що розташовуються поза межами основного приміщення установи, та у разі виникнення необхідності в їх узгодженні, підписанні в установах, розташованих у межах одного населеного пункту.

Винесення документа з грифом «Для службового користування» за межі установи може здійснюватися лише на підставі резолюції керівника установи (його заступника) або керівника структурного підрозділу, в якому такий документ (його проект) підготовлено. При цьому документ повинен бути вкладений у конверт або упакований у такий спосіб, щоб виключити можливість його прочитання.

У підсумку, суд застосував до Максима З. адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1020 гривень.

Оскаржувати рішення суду військовослужбовець не став і 23 липня воно набрало законної сили.

Автор В’ячеслав Хрипун

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