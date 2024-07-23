Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Військовий сфотографував свій зенітний ракетний комплекс та надіслав фото рідним: що вирішив суд

17:44, 23 липня 2024
За зберігання на мобільному телефоні інформації з обмеженим доступом та пересилання її друзям та рідним, військовослужбовець отримав штраф у розмірі 1020 гривень
Військовий сфотографував свій зенітний ракетний комплекс та надіслав фото рідним: що вирішив суд
Зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії Hawk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уманський міськрайонний суд Черкаської області 10 липня 2024 року притягнув до відповідальності за розголошення службової інформації солдата – старшого сапера інженерно-саперної роти 14-го зенітного ракетного полку Максима З.

У травні 2024 року співробітникам Департаменту Військової контррозвідки СБУ стало відомо, що Максим З. зберігає у власному мобільному телефоні Samsung Galaxy A51 інформацію, яка містить службову інформацію. Це, зокрема:

фото-скріншот екрану автоматизованої підсистеми збору, обробки, відображення та аналізу інформації про повітряну обстановку «Віраж-планшет», на якому було зафіксовано переміщення повітряних цілей у реальному часі в ході однієї з повітряних атак ворожих БПЛА

фото та відеоматеріали використання зенітного ракетного комплексу HAWK (виробництва США) під час проведення бойових та навчальних стрільб

фотознімки військовослужбовців, з якими Максим З. проходив службу

фотознімок діючої перепустки для проходу на територію військової частини

Як з’ясували в СБУ, Максим З. поділився деякими фото та відеоматеріалами військового характеру зі своїми рідними та близькими друзями.

На думку СБУ, Максим З. допустив правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 212-5 (порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, що призвело до розголошення такої інформації) Кодексу про адміністративні правопорушення.

На судове засідання з розгляду відповідного протоколу в суді Максим З. не з’явився, однак у телефонному режимі повідомив суду, що «вину у вчиненні правопорушення визнає у повному обсязі».

Також солдат надіслав в суд і письмові пояснення з визнанням вини та зобов’язанням більше не допускати розголошення службової інформації.

Дослідивши позиції сторін, суд дійшов висновку, що Максим З. допустив порушення п. 105 «Інструкції про порядок ведення обліку, збереження, використання і знищення документів та інших носіїв інформації, що містять службову інформацію», затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 19.10.2016 року № 736.

Інструкцією передбачено, що документи з грифом «Для службового користування» не дозволяється виносити за межі установи, крім випадків передачі документів на виконання у структурні підрозділи, що розташовуються поза межами основного приміщення установи, та у разі виникнення необхідності в їх узгодженні, підписанні в установах, розташованих у межах одного населеного пункту.

Винесення документа з грифом «Для службового користування» за межі установи може здійснюватися лише на підставі резолюції керівника установи (його заступника) або керівника структурного підрозділу, в якому такий документ (його проект) підготовлено. При цьому документ повинен бути вкладений у конверт або упакований у такий спосіб, щоб виключити можливість його прочитання.

У підсумку, суд застосував до Максима З. адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1020 гривень.

Оскаржувати рішення суду військовослужбовець не став і 23 липня воно набрало законної сили.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовий сфотографував свій зенітний ракетний комплекс та надіслав фото рідним: що вирішив суд

За зберігання на мобільному телефоні інформації з обмеженим доступом та пересилання її друзям та рідним, військовослужбовець отримав штраф у розмірі 1020 гривень

Якщо адвокати заважають врученню копії обвинувального акта та матеріалів досудового розслідування, прокурор може вручити їх у підготовчому судовому засіданні – Верховний Суд

У разі, якщо обвинувачений змінив адресу, в тому числі електронну, він повинен довести цей факт до відома прокурора для забезпечення належної комунікації в межах кримінального провадження – позиція Верховного Суду.

Спроба вбивства Трампа: директорка секретної служби США розлютила законодавців відсутністю чітких відповідей

Директорка секретної служби США Кімберлі Чітл розлютила законодавців від обох партій нечіткими відповідями щодо стрілянини по Дональду Трампу

Ті, хто вчасно оновив військово-облікові дані, отримали спеціальну галочку в Резерв+ — Катерина Черногоренко

Військовозобов’язаних, які оновили дані в строк, помітили спеціальною позначкою в Резерв+.

Для прийняття рішення про відмову в перетинанні державного кордону недостатньо лише самого посилання на норми законів – позиція суду

Адміністративний суд скасував відмову Прикордонної служби у виїзді водію вантажівки, вказавши, що несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим і відповідати критерію обґрунтованості.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова