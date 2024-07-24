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На Закарпатті затримали зловмисників, які планували заробити понад 30 000 доларів на переправленні призовників за кордон

07:18, 24 липня 2024
Вартість переправлення варіювалася, зокрема залежно від того, пролягатиме шлях суходолом, чи через річку.
На Закарпатті затримали зловмисників, які планували заробити понад 30 000 доларів на переправленні призовників за кордон
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На Закарпатті затримали двох осіб, які планували заробити більше 30 тисяч доларів на незаконному переправленні чоловіків за кордон. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Так, двом жителям Мукачівщини повідомлено про підозру у незаконному переправленні групи осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що закарпатці налагодили механізм протиправного перетину держрубежу та шукали «клієнтів» як серед місцевих жителів, так і серед мешканців інших областей. Для них планували маршрут до Угорщини в обхід офіційних пунктів пропуску.

Вартість переправлення варіювалася, зокрема залежно від того, пролягатиме шлях суходолом чи через річку. В середньому з особи брали 7000 доларів.

Двох закарпатців затримали в с. Перехрестя, що на Берегівщині, при спробі незаконно переправити до ЄС п’ятьох громадян. При вдалій реалізації оборудки організатори могли одержати більше 30 тисяч доларів прибутку.

З місця події правоохоронці вилучили грошові кошти – 9700 доларів, а також автомобілі «Skoda» та «Volkswagen», на яких чоловіків підвозили до прикордонних територій.

Підозрюваним найближчим часом оберуть запобіжні заходи, прокурори наполягатимуть на триманні їх під вартою.

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