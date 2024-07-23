У Львові в багатоповерхівці вибухнув газовий пальник

У Львові в одній з квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
75-річна жінка вирішила приготувати їжу, а в результаті отримала опіки обличчя та рук.
«Рятувальники надали постраждалій домедичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась», - заявили у ДСНС.
Рятувальники нагадали громадянам, що газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі.
«Не рекомендуємо користуватися ним вдома!», - додали у відомстві.
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