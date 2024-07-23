У Львові в багатоповерхівці вибухнув газовий пальник

75-річна жінка вирішила приготувати їжу, а в результаті отримала опіки обличчя та рук.

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У Львові в одній з квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

75-річна жінка вирішила приготувати їжу, а в результаті отримала опіки обличчя та рук.

«Рятувальники надали постраждалій домедичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась», - заявили у ДСНС.

Рятувальники нагадали громадянам, що газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі.

«Не рекомендуємо користуватися ним вдома!», - додали у відомстві.

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