Якщо адвокати заважають врученню копії обвинувального акта та матеріалів досудового розслідування, прокурор може вручити їх у підготовчому судовому засіданні – Верховний Суд

У разі, якщо обвинувачений змінив адресу, в тому числі електронну, він повинен довести цей факт до відома прокурора для забезпечення належної комунікації в межах кримінального провадження – позиція Верховного Суду.

Учасники кримінального провадження зобов'язані повідомляти про зміну їхнього місця проживання або електронної адреси сторону обвинувачення і не допускати зловживань шляхом маніпулювання цими даними. На цьому у постанові по справі №183/1682/22 від 18 червня 2024 року наголосив Касаційний кримінальний суд.

Якщо певна адреса, в тому числі електронна, повідомлена учасником стороні обвинувачення для подальшої комунікації, то в разі її зміни такий учасник повинен довести цей факт до відома сторони обвинувачення для забезпечення належної комунікації в межах кримінального провадження.

У разі вчинення стороною захисту дій, які ускладнюють вручення копій обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування до моменту звернення сторони обвинувачення з обвинувальним актом до суду, сторона обвинувачення може здійснити таке вручення вказаних документів обвинуваченим та їхнім захисникам у підготовчому судовому засіданні.

У такому разі стороні захисту повинен бути наданий час для належної підготовки для відстоювання своєї правової позиції в суді.

Обставини справи

Місцевий суд закрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК щодо однієї особи, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 – ч. 1 ст. 368 КК щодо іншої, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із тим, що після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

Обґрунтування позиції Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

ККС зазначає, що перевіркою матеріалів кримінального провадження встановлено, що стороною обвинувачення вживалися усі можливі заходи, передбачені КПК, щодо виклику обвинувачених та їх захисників для вручення копій обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Апеляційний суд правильно визнав обґрунтованим направлення прокурором повістки на електронну адресу обвинуваченому, оскільки вказана електронна адреса була зазначена ним як засіб зв'язку у заяві на ім'я прокурора, а також у його заяві на адресу місцевого суду про проведення підготовчого судового засідання в режимі відеоконференції.

Також на підтвердження направлення викликів стороні захисту прокурором надані поштові конверти, згідно яких на адреси підозрюваного та захисників неодноразово направлялися повістки. Однак вказані листи були повернуті АТ «Укрпошта» до прокуратури без вручення адресатам у зв'язку із закінченням терміну зберігання.

Щодо інформації учасників про зміну їхнього місця проживання або ж електронної адреси, то суд наголошує, що учасники кримінального провадження зобов'язані повідомляти про ці обставини сторону обвинувачення і не допускати зловживань шляхом маніпулювання цими даними. Кожен учасник провадження повинен діяти сумлінно. Якщо певна адреса, в тому числі електронна адреса, повідомлені учасником стороні обвинувачення для подальшої комунікації, то у разі їх зміни такий учасник повинен довести цей факт до відома сторони обвинувачення для забезпечення належної комунікації в межах кримінального провадження.

ККС наголошує, що у разі вчинення стороною захисту дій, які ускладнюють вручення копій обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування до моменту звернення сторони обвинувачення з обвинувальним актом до суду, сторона обвинувачення може здійснити таке вручення вказаних документів обвинуваченим та їхнім захисникам у підготовчому судовому засіданні.

У такому разі стороні захисту повинен бути наданий час для належної підготовки для відстоювання своєї правової позиції у суді.

Автор: Наталя Мамченко

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