Если адвокаты мешают вручению копии обвинительного акта и материалов досудебного расследования, прокурор может вручить их в подготовительном судебном заседании – Верховный Суд

В случае, если обвиняемый изменил адрес, в том числе электронный, он должен довести этот факт до сведения прокурора для обеспечения надлежащей коммуникации в рамках уголовного производства – позиция Верховного Суда.

Участники уголовного производства обязаны уведомлять об изменении их места жительства или электронного адреса сторону обвинения и не допускать злоупотреблений путем манипулирования этими данными. Об этом в постановлении по делу №183/1682/22 от 18 июня 2024 года отметил Кассационный уголовный суд.

Если адрес, в том числе электронный, уведомлен участником стороне обвинения для дальнейшей коммуникации, то в случае его изменения такой участник должен довести этот факт до сведения стороны обвинения для обеспечения надлежащей коммуникации в рамках уголовного производства.

В случае совершения стороной защиты действий, усложняющих вручение копий обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования до момента обращения стороны обвинения с обвинительным актом в суд, сторона обвинения может осуществить такое вручение указанных документов обвиняемым и их защитникам в подготовительном суде.

В таком случае стороне защиты должно быть предоставлено время для надлежащей подготовки для отстаивания своей правовой позиции в суде.

Обстоятельства дела

Местный суд закрыл уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК в отношении одного лица и по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 – ч. 1 ст. 368 УК в отношении другого, на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с тем, что после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, определенный ст. 219 УПК.

Апелляционный суд оставил без изменения это определение.

Обоснование позиции Верховного Суда

Кассационный уголовный суд упразднил решение судов предыдущих инстанций и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

КУС отмечает, что проверкой материалов уголовного производства установлено, что стороной обвинения принимались все возможные меры, предусмотренные УПК по вызову обвиняемых и их защитников для вручения копий обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования.

Апелляционный суд правильно признал обоснованным направление прокурором повестки по электронному адресу обвиняемому, поскольку указанный электронный адрес был указан им как средство связи в заявлении на имя прокурора, а также в его заявлении в адрес местного суда о проведении подготовительного судебного заседания в режиме видеоконференции.

Также в подтверждение направления вызовов стороне защиты прокурором предоставлены почтовые конверты, согласно которым в адрес подозреваемого и защитников неоднократно направлялись повестки. Однако указанные письма были возвращены АО «Укрпочта» в прокуратуру без вручения адресатам в связи с истечением срока хранения.

Что касается информации участников об изменении их места жительства или электронного адреса, то суд отмечает, что участники уголовного производства обязаны сообщать об этих обстоятельствах сторону обвинения и не допускать злоупотреблений путем манипулирования этими данными. Каждый участник производства должен действовать добросовестно. Если определенный адрес, в том числе электронный адрес, уведомленный участником обвинения для дальнейшей коммуникации, то в случае их изменения такой участник должен довести этот факт до сведения стороны обвинения для обеспечения надлежащей коммуникации в рамках уголовного производства.

КУС отмечает, что в случае совершения стороной защиты действий, усложняющих вручение копий обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования до момента обращения стороны обвинения с обвинительным актом в суд, сторона обвинения может осуществить такое вручение указанных документов обвиняемым и их защитникам.

В таком случае стороне защиты должно быть предоставлено время для надлежащей подготовки для отстаивания своей правовой позиции в суде.

Автор: Наталя Мамченко

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