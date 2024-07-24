Укрзализныця увеличила количество мест из Киева в Одессу на курортный сезон: график поездов

УЗ из-за устойчивого спроса пассажиров по маршруту Киев - Одесса добавляет новые рейсы по этому направлению.

Укрзализныця добавила места на рейсы из Киева в Одессу в пиковый сезон перевозок.

В УЗ отметили, что две недели назад запустили Интерсити №761/762 по маршруту Киев – Одесса. Период показал устойчивый спрос пассажиров по этому направлению.

Так, начиная с 24 июля, Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24, 30 июля, а также - 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:

отправка из Киева в 6:03, прибытие в Одессу – в 13:34;

обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20 и прибывать в Киев в 21:54.

«В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит на 50% увеличить предложение мест на этом направлении по сравнению с обычными рейсами. Билеты на все рейсы традиционно будут доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов», - отмечает перевозчик.

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