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ДТЭК планирует возобновить 60-70% генерации, разрушенной из-за российских обстрелов, к октябрю

21:01, 23 июля 2024
В настоящее время на всех электростанциях энергохолдинга кроме оборудования также существенно повреждены строительные конструкции зданий.
ДТЭК планирует возобновить 60-70% генерации, разрушенной из-за российских обстрелов, к октябрю
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Энергокомпания «ДТЭК» планирует восстановить 60-70% разрушенной российскими атаками тепловой генерации к октябрю этого года. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы планируем восстановить 60-70% генерации, которую имели до обстрелов. Мы потеряли 90% генерации, планируем возобновить 60-70%... Планируем возобновить до октября, опять-таки при условии, что не будет новых обстрелов. Частично какое-то поколение возвращается в работу, а некоторые блоки очень тяжело повреждены, поэтому их будут восстанавливать дольше», - отметил Сахарук.

По его словам, в настоящее время на всех электростанциях энергохолдинга кроме оборудования также существенно повреждены строительные конструкции зданий.

«На наших станциях нет ни одной крыши, ни одной стены. При низких температурах даже оборудование, которое мы восстановим, не будет работать. Доноры не финансируют работы и не финансируют материалы. А это сейчас почти 70% стоимости восстановления», – добавил он.

В настоящее время энергохолдинг ведет работы по возобновлению генерации за счет собственных средств, а также благодаря получению небольшого количества оборудования, которое при поддержке Министерства энергетики Украины снимают со старых станций в Европе, что составляет 10-15% от необходимого.

Сахарук добавил, что до конца 2024 года ДТЭК намерен вложить в восстановление генерации 4 млрд грн в дополнение к 1,3 млрд грн уже вложенных средств. В то же время, общая потребность в финансовых ресурсах на восстановление генерации составляет $350-400 млн, что втрое превышает потребности в прошлом сезоне, когда энергохолдинг возобновил 10 блоков, вложив в работы $110 млн собственных средств.

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