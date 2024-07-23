ДТЕК планує відновити 60-70% генерації, зруйнованої через російські обстріли, до жовтня

Наразі на всіх електростанціях енергохолдингу, крім обладнання, також істотно пошкоджено будівельні конструкції будівель.

Енергокомпанія «ДТЕК» планує відновити 60-70% зруйнованої російськими атаками теплової генерації до жовтня цього року. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми плануємо відновити 60-70% генерації, яку мали до обстрілів. Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70%... Плануємо відновити до жовтня, знову-таки, за умови, що не буде нових обстрілів. Частково якась генерація повертається в роботу, а деякі блоки дуже важко пошкоджено, тому їх будуть відновлювати довше», - зазначив Сахарук.

За його словами, наразі на всіх електростанціях енергохолдингу, крім обладнання, також істотно пошкоджено будівельні конструкції будівель.

«На наших станціях немає жодного даху, жодної стіни. За низьких температур навіть обладнання, яке ми відновимо, не працюватиме. Донори не фінансують роботи і не фінансують матеріали. А це зараз майже 70% вартості відновлення», - додав він.

Наразі енергохолдинг веде роботи з відновлення генерації за рахунок власних коштів, а також завдяки отриманню невеликої кількості обладнання, яке за підтримки Міністерства енергетики України знімають зі старих станцій у Європі, що становить 10-15% необхідного.

Сахарук додав, до кінця 2024 року ДТЕК має намір вкласти у відновлення генерації 4 млрд грн на додаток до 1,3 млрд грн уже вкладених коштів. Водночас загальна потреба у фінансових ресурсах на відновлення генерації становить $350-400 млн, що втричі перевищує потреби минулого сезону, коли енергохолдинг відновив 10 блоків, вклавши в роботи $110 млн власних коштів.

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