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Усі ми розуміємо, що ми маємо закінчити війну якнайшвидше, щоб не втрачати людські життя, — Володимир Зеленський

16:53, 23 липня 2024
Під час зустрічі з Держсекретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном Президент України наголосив, що найважливіше — не втрачати життя людей.
Усі ми розуміємо, що ми маємо закінчити війну якнайшвидше, щоб не втрачати людські життя, — Володимир Зеленський
Президент України зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу
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23 липня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном під час його візиту до Києва.

Під час зустрічі особливу увагу було приділено рішенню першого Саміту миру і ролі Ватикану у встановленні справедливого і сталого миру для України.

«Це сильний сигнал з боку Ватикану, дякую за таку підтримку. І вдячні за вашу участь у Саміті у Швейцарії. Це перший крок на шляху до миру, усі кроки є цінними. Важливо, що ви також це підтримуєте. Ми всі розуміємо, що маємо закінчити цей шлях якнайшвидше, щоб не втрачати людські життя», – наголосив Глава держави.

Співрозмовники також обговорили результати зустрічі Володимира Зеленського з Папою Франциском цьогоріч у червні на полях саміту G7 в Італії. Глава держави подякував Папі Франциску за його молитви заради миру для України та заклики до повернення українських полонених додому.

Володимир Зеленський і П’єтро Паролін докладно обговорили наслідки російської агресії проти України, постійний повітряний терор, зокрема ракетний удар РФ по дитячій лікарні «Охматдит», і складну гуманітарну ситуацію в нашій країні.

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